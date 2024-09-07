Москва, 7 сентября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Россия, реализовав проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, войдёт в высшую лигу стран, у которых есть высокоскоростное движение. Такое мнение в рамках Восточного экономического форума высказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Мне кажется, очень символично, что концессионное соглашение о строительстве первой высокоскоростной линии на территории нашей страны подписано фактически в день 50-летия начала строительства БАМа. Так же, как и тогда БАМ являлся стройкой века, высокоскоростная магистраль в целом для нашей страны является эпохальным событием», ― отметил в беседе с «РИА Новости» глава Минтранса.

Он подчеркнул, что это не просто строительство новой железнодорожной линии, это совершенно другие технологии. Кроме того, особенностью проекта является ориентир исключительно на отечественные технологии в его реализации. Старовойт уточнил, что речь идёт и о подвижном составе, и о системе управления движением, энергообеспечении, транспортно-пересадочных узлах.

«Поэтому успех реализации проекта положительно повлияет не только на те регионы, по которым пройдет первая линия, но и на все задействованные в проекте предприятия», ― уверен Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что реализация ВСМ Москва — Санкт-Петербург идёт по графику. Он назвал это одним из основных проектов в России и напомнил, что его полностью поддержал президент страны Владимир Путин.

В феврале российский лидер заявил, что магистраль Москва — Санкт-Петербург станет стартовым этапом развития ВСМ в стране. Её возведение позволит достичь принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг. Линия также обеспечит создание новых рабочих мест и предоставит жителям и регионам новые возможности.

В РЖД заявили, что строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей в России потребует привлечения в год в среднем до 39 тыс. человек.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом планируют запустить в 2028 году. Этот маршрут сократит время поездки до 2 часов 15 минут.