Москва, 7 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения личного состава и техники ВСУ в Сумской области, сообщило 7 сентября Министерство обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны», — сообщило ведомство.

Удары нанесли в районах населённых пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежаче, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь.

Кроме того, за сутки активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачая Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька.

Как сообщало 7 сентября ИА Регнум, за время боёв на курском направлении ВСУ потеряли более 10,7 тыс. военных и 84 танка. За минувшие сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка.