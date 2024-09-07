Владивосток, 7 сентября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Украинские боевики намеренно атакуют с помощью дронов жителей Херсонской области, заявил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА Регнум

«FPV-дроны нечеловеческие действия осуществляют. Нападают просто на гражданских людей, на машины. В некоторых случаях даже на велосипедистов падают», — процитировало его «РИА Новости».

Сальдо также отметил, что ВСУ с правого берега Днепра каждый день обстреливают населённые пункты региона.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет России 12 августа сообщил об установленных случаях целенаправленного посягательства украинских военных на жизнь мирных жителей в приграничных районах Курской области. Боевики ВСУ открыли огонь по эвакуировавшимся гражданам, убив одного человека. Они также дроном нанесли удар по машине скорой помощи, из-за чего погибли фельдшер и водитель, ещё один врач получил ранения.

В июне украинские военные расстреляли группу беженцев, которые пытались выехать из расположенного в ДНР Торецка из-за идущих там боёв. В результате удара боевиков ВСУ погибли семь мирных жителей.