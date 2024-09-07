Москва, 7 сентября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, заявил 7 сентября президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Глава государства принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвящённом празднованию 876-й годовщины основания Москвы. Президент поздравил москвичей с Днём города.

«Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что полным ходом идёт строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, а также других высокотехнологичных областях.

Путин также назвал Москву символом и надёжным оплотом российской государственности. По словам президента, столица является одним из лучших мегаполисов в мире по качеству жизни и возможностям самореализации.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 сентября заявил, что Россия получила столь богатый опыт в применении беспилотников в ходе спецоперации, что ни одна другая страна в мире не может сравниться с ней в этой области. Он подчеркнул, что до начала украинского конфликта никто не подозревал, какую важную роль в нём будут играть беспилотные системы.