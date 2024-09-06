Москва, 6 сентября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Россия получила столь богатый опыт в применении БПЛА в ходе специальной военной операции, что сегодня ни одна другая страна в мире не может сравниться с ней в этой области. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Очевидно, что мы <…> получили колоссальный толчок. По дронам круче, чем Россия, <…> никого нет. Это очевидно абсолютно. Просто в силу того, что случилось. И эти компетенции у нас останутся», — сказал Медведев в беседе с ТАСС..

Политик обратил отдельное внимание на непредсказуемость технического прогресса и его последствий. Так, по его словам, до начала вооружённого конфликта никто не подозревал, какую важную роль в нём будут играть беспилотные системы.

Как передавало ИА Регнум, подразделения Вооружённых сил РФ в Херсонской области получили дроны «Сибирь» новой модели, способные нести две мины калибра 82 мм, и уже начали их испытание и применение. Новый беспилотник был разработан отечественными специалистами. Дальность его полёта составляет до 10 км, а с помощью камеры можно наблюдать за действиями противника на расстоянии до 30 км.

Также, как сообщают СМИ, 30 августа ВСУ сбили «загадочный» беспилотный летательный аппарат, который Россия применила в ходе одной из воздушных атак. Он изготовлен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и оснащён реактивным двигателем. Специалисты допускают, что это может быть экспериментальная модель.