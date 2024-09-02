Донецк, 2 сентября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждена школа в центре Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 сентября сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

Он отметил, что украинские вооружённые формирования подвергают обстрелу центр Горловки, в частности микрорайон «Квартал 245». Помимо школы, в результате обстрела повреждён многоквартирный дом и газопровод.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября семь мирных жителей ДНР, в том числе пятеро детей, пострадали в результате атак со стороны ВСУ. Кроме того, в Горловке в результате применения ВСУ ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина. В городе повреждены восемь жилых домов, также повреждения получил объект гражданской инфраструктуры в Донецке.

1 сентября при обстреле Белгорода со стороны ВСУ была ранена женщина с двумя маленькими детьми. Оба ребёнка получили ранения в ноги.