Москва, 7 сентября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Политолог и журналист Дмитрий Саймс считает обвинения, которые выдвинул против него минюст США, «ложью и беспределом». Об этом 6 сентября он заявил в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Сергей Бобылев/ТАСС Дмитрий Саймс

«Меня обвиняют в отмывании денег. Но в чем оно заключается, по версии минюста США? В том, что из моей зарплаты, которая поступала на счет «Росбанка» в Москве, банка, которым пользуется Первый канал, я переводил часть денег на счёт своего банка в Вашингтоне. И как вы думаете, зачем? Чтобы оплачивать мои американские налоги! В этом, по-моему, не было не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного», — сказал Саймс.

Также он отверг обвинения в том, что нарушил санкционный режим США, работая на Первый канал. Он подчеркнул, что консультировался с официальными лицами и юристами в США и получил заверения, что санкции запрещают финансовую поддержку канала, но никак не сотрудничество журналиста с ним.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября власти США предъявили обвинения в «нарушении санкций» Саймсу и его супруге. По утверждению Вашингтона, политолог с женой якобы участвовали в схеме по обходу американских ограничений и в сговоре с целью отмывания денег. Им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

Американская газета Rappahannock News 16 августа сообщила об обысках ФБР в поместье Patria, которое, по некоторым данным, принадлежит Саймсу. В американском ведомстве подтвердили проведение обысков, якобы разрешённых судом.

После этого политолог отметил, что не был в США с 2022 года и находится в Москве, а об обыске его никто не уведомлял. Саймс не исключил, что это могли инициировать руководители киевского режима или украинские активисты, уговорившие Вашингтон решиться на такие действия.