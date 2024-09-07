Киев, 7 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Максим Бужанский обнаружил обломок беспилотного летательного аппарата у входа в здание Верховной рады в центре Киева.

Rada.gov.ua Верховная рада

К публикации в Telegram-канале он приложил фото обломка. В украинском парламенте отметили, что повреждений на здании не выявили.

Комментариев военных ведомств относительно произошедшего не поступало.

Как передавало ИА Регнум 21 августа, Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали бронировать дроны «Баба-яга». Подобная защита сделала их почти неуязвимым для стрелкового оружия. У украинского беспилотника есть полётное задание, и он должен пролететь по заранее указанным точкам, в которых дрон сбрасывает груз.

Спустя три дня глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о первом применении ВСУ ракеты-дрона «Паляница». По словам Зеленского, новый беспилотник гораздо быстрее и мощнее других дальнобойных БПЛА.