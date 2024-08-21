Москва, 21 августа, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских формирований типа «Баба-яга» стали бронировать, что сделало его почти неуязвимым для стрелкового оружия. Об этом 21 августа рассказал командир инженерно-сапёрного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, у такого беспилотника есть полётное задание, и он должен пролететь по заранее указанным точкам, в которых дрон сбрасывает груз.

«Она [«Баба-яга»] может нести до четырёх противотанковых мин типа ТМ-62. И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно», — процитировала Lenta.ru росгвардейца.

Он добавил, от такого коптера лучше прятаться.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа российские операторы FPV-дронов обезвредили в воздухе украинский коптер «Баба-яга» в приграничном районе Курской области. Российский беспилотник догнал дрон противника и атаковал его в воздухе.

Минобороны 8 августа сообщило, что военные ВС России обезвредили украинский беспилотник типа «Баба-яга» в приграничном районе Курской области. Российский оператор дрона сбросил на БПЛА украинской армии сеть прямо в воздухе.