Киев, 7 сентября, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Ночью в Киеве неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщило 7 сентября украинское издание «Страна. ua».

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«В Киеве на Оболони сожгли авто военного», — говорится в сообщении.

Ранее, 4 сентября, украинские СМИ сообщали, что в Киеве неизвестные подожгли микроавтобус украинских военнослужащих.

Массовые поджоги машин украинских военных связаны с тем, что жители принимают их за транспорт ТЦК (военкомата). Так, в ночь на 23 августа в Деснянском районе на северо-востоке Киева неизвестные подожгли четыре автомобиля, принадлежавшие военнослужащим ВСУ.

На фоне поджогов жители Одессы в попытках защитить свои машины начали размещать на стёклах записку «не ТЦК». Чаще всего такие надписи замечают на микроавтобусах, так как именно такого типа машины используют сотрудники украинских военкоматов. В Одессе 18 июля неизвестные сожгли два автомобиля, принадлежавшие украинским бойцам.

Кроме того, 11 июня украинские издания сообщали, что за один день в трёх регионах Украины было совершено три поджога машин военнослужащих.