Киев, 23 августа, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В Киеве неизвестные подожгли четыре автомобиля, принадлежавших военнослужащим. Об этом 23 августа сообщило издание «Страна. ua».

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По его информации, инцидент произошёл в Деснянском районе на северо-востоке города. Машины сгорели полностью. Повреждения получили ещё несколько автомобилей, припаркованных поблизости.

Уточнялось, что за ночь на Украине суммарно сожгли шесть машин. Пять из них принадлежали военным.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в Дарницком районе украинской столицы сожгли принадлежавший военным микроавтобус. Огонь перекинулся на стоявшую рядом машину.

На Украине совершают массовые поджоги машин военных ВСУ, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). В Киеве 27 июля неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины (ВСУ). Военная машина загорелась в Соломенском районе города. Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в украинской столице подожгли сразу несколько машин военнослужащих.