Киев, 4 сентября, 2024, 02:44 — ИА Регнум. В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус украинских военнослужащих. Об очередном инциденте с поджогом транспортного средства ВСУ 4 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«В Киеве сгорел очередной военный автобус… Предполагается поджог», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент, предположительно, произошёл в Днепровском районе Киева.

Как передавало ИА Регнум, массовые поджоги машин военных ВСУ на Украины связаны с тем, что жители принимают их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). Так, в ночь на 23 августа в Деснянском районе на северо-востоке Киева неизвестные подожгли четыре автомобиля, принадлежавших украинским военнослужащим. Всего за ночь на Украине суммарно сожгли шесть машин военных ВСУ.

Ещё о подобных инцидентах с поджогом сообщалось 11 августа. Неизвестные сожгли в Днепре и Одессе автомобили, принадлежавшие Вооружённым силам Украины,

16 августа на Украине задержали шесть человек, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ. Отмечалось, что четверо из них являются несовершеннолетними. Трое задержанных подозреваются в нарушении статьи «Диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц», им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.