Киев, 18 июля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. В Одессе неизвестные подожгли автомобили военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ricardo Rubio

В публикации отмечается, что в результате инцидента пострадали две машины.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине начали массово сжигать машины бойцов ВСУ. По одной из версий, поджигатели принимают машины за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). Так, например, 17 июля в Одессе за ночь сожгли пять автомобилей украинских военных.

11 июня украинские издания сообщали, что за один день в трёх регионах страны было совершено три поджога машин военнослужащих. Один из случаев произошёл в Днепропетровске. Там мужчина облил бензином автомобиль Volkswagen, находящийся на балансе ВСУ. Другой случай зафиксировали в Шевченковском районе Киева, где подожгли микроавтобус Mercedes-Benz, который принадлежал военному. Ещё один инцидент зафиксирован в Одессе. Там подожгли находящуюся на балансе ВСУ машину Peugeot.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Этот документ ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы. Он разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.