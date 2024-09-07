Санкт-Петербург, 7 сентября, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин благодарен тренерскому штабу своей команды за проводимую ротацию и возможность выходить на игровое поле в официальных матчах «сине-бело-голубых».

ИЗВЕСТИЯ / Владимир Бланк

«В первую очередь благодарен тренерскому штабу за то, что у всех есть возможность играть. В том числе по 90 минут в Кубке и в играх чемпионата», — заявил он 7 сентября в эфире «Матч ТВ».

Ерохин отметил, что ему хочется приносить команде максимальную пользу и быть в хорошей спортивной форме для готовности делать это в любой момент.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в восьми матчах за «Зенит» во всех турнирах, отличившись в них голом и результативной передачей.

Как сообщало ИА Регнум, в январе клуб «Сочи» приостановил переговоры по аренде полузащитника Ерохина у «Зенита». Отмечалось, что переходить в сочинскую команду не захотел сам футболист.

При этом на тот момент главный тренер «Зенита» Сергей Семак был не против того, чтобы футболист оставался в составе «сине-бело-голубых» как минимум до лета.