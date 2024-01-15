Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» приостановил переговоры по аренде полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Александра Ерохина. Об этом 15 января сообщило издание Metaratings.

Андрей Пронин ИА REGNUM

По информации источника, причиной этого стало нежелание 34-летнего футболиста покидать петербургский клуб. Отмечается, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не против, чтобы Ерохин остался в команде как минимум до лета.

В текущем сезоне Ерохин сыграл в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не намерен в зимнее трансферное окно расставаться с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. Перед этим появлялись сообщения, что клуб хочет расстаться с игроками, чтобы обновить свой состав.