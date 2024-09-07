Вашингтон, 7 сентября, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой провёл госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 6 сентября глава Госдепа сообщил в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Блинкен назвал Сибигу давним партнёром и выразил уверенность в продолжении плодотворной работы и тесного сотрудничества, начатых Дмитрием Кулебой, предшественником Сибиги. Глава Госдепа добавил, что ждёт личной встречи с Сибигой в предстоящие недели.

В свою очередь, новый глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил факт разговора.

«Мы обсудили способы ускорения поставки военной помощи, внедрения формулы мира и усиления санкций в отношении России», — написал Сибига в соцсети Х.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутаты Верховной рады в ходе заседания 5 сентября утвердили назначение министром иностранных дел Украины Сибиги, ранее занимавшего пост замглавы МИД. Предыдущий глава украинского МИД Кулеба подал в отставку 4 сентября. Он ушёл с должности на фоне ряда других увольнений в правительстве.