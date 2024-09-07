Тернополь, Украина, 7 сентября, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Член комиссии от министерства культуры и информационной политики Украины внезапно скончалась в ходе проверки состояния Богоявленского монастыря в городе Кременце Тернопольской области. Об этом 6 сентября сообщило украинское издание «Срочно» («Терміново»).

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь на Украине

Уточняется, что проверка состояния сохранности Богоявленского монастыря проводилась 5 сентября.

«Во время проверки состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, а именно Богоявленского монастыря, скоропостижно скончалась представительница комиссии», — отмечается в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, следов насильственной смерти на теле умершей женщины не обнаружили.

Комиссия при минкультуры Украины проверяет сохранность госимущества монастырей и храмов на территории страны, в том числе тех, из которых изгонялись священнослужители Украинской православной церкви (УПЦ). Члены комиссии при минкультуры приходили с проверками и в Киево-Печерскую лавру, откуда изгнали священников и монахов УПЦ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 августа украинский парламент принял в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

В этой связи МИД России сообщил, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.

Гонения киевского режима на УПЦ начались в 2022 году. Священнослужителей изгоняли из храмов, избивали, против них возбуждали уголовные дела. Церкви и храмы захватывали националисты при полном бездействии властей. Верующие пытались бороться с произволом, выходили на митинги, старались не пустить захватчиков в храмы, но сделать ничего не могли.