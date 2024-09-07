Вашингтон, 7 сентября, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки опасаются, что Россия якобы может повредить проложенные по дну океана волоконно-оптические кабели, образующие магистраль телекоммуникационной связи по всему миру. Об этом 6 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

Иван Шилов ИА Регнум Кабель на дне моря

«США обнаружили возросшую активность России вокруг ключевых подводных кабелей и полагают, что теперь у России может быть больше шансов на проведение потенциальных диверсионных операций», — сообщил источник телеканала.

Возможное повреждение кабелей может нарушить работу частных и правительственных объектов, относящихся к военному, промышленному, энергетическому и финансовому секторам.

Утверждается, что опасения Вашингтона якобы связаны с Главным управлением глубоководных исследований Министерства обороны России, а также с усилением Военно-морского флота РФ.

При этом CNN не приводит никаких свидетельств или доказательств того, что Россия каким-либо образом причастна к разработке военно-морских возможностей для проведения подводных диверсионных операций.

Как передавало ИА Регнум, в июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы имеет отношение к попыткам диверсий в странах Североатлантического альянса.

Российские официальные лица не раз категорически отвергали причастность к подобного рода действиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в адрес Москвы по поводу якобы ведущейся подготовки диверсий в Европе являются голословными. Кроме того, как отмечал президент России Владимир Путин, у РФ нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства также указывал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны.