Москва, 7 сентября, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Работа национального сервиса для загрузки и просмотра видео Rutube полностью восстановлена после крупной хакерской атаки. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе платформы.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Работа Rutube полностью восстановлена. Мы работаем в штатном режиме», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, жалобы на проблемы с доступом к сервису Rutube начали поступать от российских пользователей вечером 6 сентября. По состоянию на 22:00 мск, по данным платформы «Сбой.рф», насчитывалось более 2,1 тыс. обращений. Основная часть жалоб поступила из Москвы (28%), Санкт-Петербурга (9%) и Московской области (5%).

Позднее в пресс-службе видеохостинга уточнили, что интернет-сервис Rutube столкнулся с крупнейшей за последние два года DDoS-атакой.