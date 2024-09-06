Москва, 6 сентября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Сбои в работе сервиса для просмотра видео Rutube зафиксированы пользователями в России. Об этом 6 сентября свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Согласно информации сервиса, жалобы начали поступать вечером, после 18:45 мск. По состоянию на 22:00 мск зафиксировано более 2,1 тысяч жалоб от пользователей из разных городов России. Больше всего жалоб поступило в 19:15 мск, в этот момент их количество составило 214.

Основная часть жалоб поступает из Москвы — 28%. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург, откуда поступило 9% от общего числа жалоб. На третьем месте — Московская область, здесь на работу Rutube пожаловались 5% от общего количества обратившихся пользователей.

По данным сервиса Downdetector, 66% сигналов связано со сбоем работы сайта, ещё 22% жалоб связано со сбоем в работе мобильного приложения. Как следует из комментариев, у подавляющего большинства пользователей не загружается сайт.

Сервис для просмотра видео Rutube доступен пользователям на всех типах устройств: ПК, смартфоне, планшете, Smart TV. На платформе можно найти все типы популярного контента — от фильмов, сериалов и популярных шоу до эксклюзивных проектов Rutube.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в период с 15 по 27 августа пользователи YouTube перенесли на национальный видеохостинг Rutube 1 969 545 видео. К концу августа просмотры, посвящённые видеоиграм, выросли по сравнению с июлем в 8,5 раза, прослушивания аудиоконтента увеличились за месяц в 15 раз.

В августе поисковые запросы о Rutube выросли в шесть раз по сравнению с июлем. Сервис вышел в лидеры по спросу среди российских видеохостингов.

С начала августа, по данным профильных сервисов, число жалоб российских пользователей на проблемы в работе YouTube значительно увеличилось. В частности, россияне отмечали, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах.