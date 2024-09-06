Москва, 7 сентября, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации попросила изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игоря Храновского. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«Поступил иск первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации… к Храновскому И. В. и другим лицам об обращении имущества в доход государства», — говорится в сообщении.

Соответствующий иск, принятый к производству, поступил в Кунцевский районный суд города Москвы. Отмечается, что при осуществлении надзора за расследованием уголовного дела в отношении Храновского Генеральной прокуратурой были получены сведения о несоблюдении им требований законодательства о противодействии коррупции.

Как передавало ИА Регнум, в марте сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Игоря Храновского по делу о коррупционной группе. По версии следствия, Храновский подготовил и направил в Минфин РФ документы, в которых ООО «Кавмининтер», проводившее работу по добыче минеральных вод, не указано как недропользователь, что привело к разорению компании.

Храновскому предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «в», п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий»).