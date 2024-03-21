Сотрудники ФСБ задержали директора департамента СКФО Храновского
Москва, 21 марта, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали директора Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития Игоря Храновского. Об это сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Подробности задержания не приводятся. По данным еще ряда СМИ, чиновника задержали прямо на рабочем месте.
Игорь Храновский родился 7 февраля 1987 года в Норильске. Действительный государственный советник Республики Ингушетия. Должность главы департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России занимает с 2021 года.
20 марта сообщалось, что в Новосибирской области задержали регионального министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. Причины задержания официально не назывались.