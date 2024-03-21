Москва, 21 марта, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали директора Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития Игоря Храновского. Об это сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Подробности задержания не приводятся. По данным еще ряда СМИ, чиновника задержали прямо на рабочем месте.

Игорь Храновский родился 7 февраля 1987 года в Норильске. Действительный государственный советник Республики Ингушетия. Должность главы департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России занимает с 2021 года.

20 марта сообщалось, что в Новосибирской области задержали регионального министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. Причины задержания официально не назывались.