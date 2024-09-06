Москва, 7 сентября, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Ведение единого цифрового реестра воинского учёта планируется передать от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к Министерству обороны. Об этом говорится в проекте документа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ИА Регнум Министерство обороны

Согласно тексту пояснительной записки к проекту, предлагается перераспределение обязанностей между Минцифры и Минобороны при создании единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, состоящих на воинском учёте и не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте.

В Минцифры, отвечающем за техническую часть разработки реестра, подчеркнули, что изменения, вносящиеся в нормативные документы для реализации реестра воинского учёта, носят технический характер и никак не влияют на граждан и военные комиссариаты.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, предполагающий в числе прочего возможность выдачи гражданам повесток в электронном виде, процесс разработки разделили на три этапа. Позднее замглавы Минцифры России Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учёта невозможен раньше 2025 года в связи с жёсткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности.