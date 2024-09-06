Лондон, 6 сентября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Киевский режим призвал жителей населённых пунктов в районе города Часов Яр в Донецкой Народной Республике эвакуироваться в связи с продвижением Вооружённых сил России, заявил британский эксперт Алекандр Меркурис.

«На Украине сейчас призывают жителей населённых пунктов в районе Часова Яра и, в частности, Константиновки, начать эвакуацию», — сообщил он в видеоматериале, опубликованном на его YouTube-канале.

Его словам, эти действия Киева наглядно демонстрируют то, что российские военные близки к освобождению центральной части Часова Яра. Он также предположил, что киевский режим в ближайшее время может потерять контроль над Григоровкой, расположенной к северу от города.

По оценкам эксперта, освобождение Часова Яра является вопросом нескольких недель.

Ранее Александр Меркурис заявлял, что после освобождения Часова Яра, Константиновки и Покровска Вооружёнными силами России начнётся новый этап конфликта, который может привести к ускорению темпа наступления российских войск.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные за неделю освободили шесть населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск центр «Центр» ВС России освободили Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку, ликвидировав до 3515 украинских военнослужащих.