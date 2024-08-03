Лондон, 3 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Новый этап военного конфликта на Украине начнётся после падения Покровска, Часова Яра и Константиновки. Такую оценку дал британский эксперт Александр Меркурис.

ИА Регнум

«Грядёт крупное сражение. Если падут такие города, как Покровск, Часов Яр, и русские смогут продвинуться дальше, атаковать город Константиновку с населением 70 тысяч человек и занять его, то мы перестанем наблюдать эти медленные боевые действия, к которым привыкли», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он добавил, что такой сценарий возможен, так как Вооружённые силы Украины (ВСУ) не в состоянии остановить ВС России.

ВС России получат гораздо больше территорий с ускорением темпов наступления, считает эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российские военные прорвались через водный канал в Часовом Яре и ведут бои в западной части города.

Ранее о прорыве россиян к западу от канала информировали российские военные паблики.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал ранее, что украинское командование направило несколько батальонов мобилизованных граждан в район города Часова Яра, пытаясь не допустить форсирования российскими военными канала «Северский Донец — Донбасс».

В Часовом Яре, без преувеличения, решается судьба всей кампании в Донбассе и в этом противостоянии у российских войск есть главный козырь — авиаудары, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.