Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что решение суда в Нью-Йорке отсрочить вынесение приговора в рамках дела о фальсификации документов является доказательством его невиновности. Об этом политик написал 6 сентября на своей странице в социальной сети Truth Social.

Stefan Jeremiah/AP/TASS Дональд Трамп

«Охота на ведьм со стороны окружного прокурора Манхэттена отложена. Все понимают, что нет никакого дела, я не сделал ничего плохого», — указал он.

Также Трамп заявил, что считает дело о фальсификации документов политически мотивированным. По мнению политика, юридическое преследование в его отношении инициировано демократами с целью вмешательства в президентские выборы.

Ранее телеканал CNN сообщил, что суд в Нью-Йорке принял решение отсрочить вынесению Дональду Трампу приговора, чтобы избежать каких-либо последствий для выборов президента США. Согласно заявлению судьи Хуана Мерчана, дату заседания перенесли с 18 сентября на 26 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в суде Нью-Йорк признало Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о подлоге финансовой документации компании Trump Organization. Политик стал первым в истории США экс-президентом, признанным виновным по уголовному делу.