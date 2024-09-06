Москва, 6 сентября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Интернет-сервис для просмотра видео Rutube столкнулся с крупнейшей за последние два года хакерской атакой. Об этом 6 сентября сообщается в официальном Telegram-канале платформы.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Уточняется, что специалисты видеохостинга работают над устранением возникшей киберугрозы и это может привести к временным проблемам в работе интернет-площадки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к вечеру 6 сентября от пользователей в России начали поступать жалобы на работу сервиса для просмотра видео Rutube. По состоянию на 22:00 мск зафиксировано более 2,1 тыс. жалоб от пользователей из разных городов России.

По данным сервиса Downdetector, 66% сигналов связано со сбоем работы сайта, ещё 22% жалоб связано со сбоем в работе мобильного приложения. Как следует из комментариев, у подавляющего большинства пользователей не загружается сайт.

В период с 15 по 27 августа пользователи YouTube перенесли на национальный видеохостинг Rutube 1 969 545 видео. К концу августа просмотры, посвящённые видеоиграм, выросли по сравнению с июлем в 8,5 раза, прослушивания аудиоконтента увеличились за месяц в 15 раз.