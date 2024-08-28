Москва, 28 августа, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Пользователи YouTube перенесли на Rutube около 2 млн видео менее чем за две недели, сообщила 28 августа пресс-служба российской платформы.

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В период с 15 по 27 августа пользователи перенесли на национальный видеохостинг 1 969 545 видео, уточнили в Rutube.

«За это время на Rutube зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов», — говорится в сообщении.

Ранее в Rutube отмечали, что больше 30 тыс. авторов каждый день загружают контент на платформу, около половины из них пользуются сервисом импорта из YouTube. К концу августа просмотры, посвящённые видеоиграм, выросли по сравнению с июлем в 8,5 раза, прослушивания аудиоконтента увеличились за месяц в 15 раз.

Как сообщало ИА Регнум, в августе поисковые запросы о Rutube выросли в шесть раз по сравнению с июлем. Сервис вышел в лидеры по спросу среди российских видеохостингов. Пользователи стали проводить на платформе больше времени — в среднем 57 минут. Дневная аудитория Rutube увеличилась до 9 млн пользователей, тогда как в июле средний показатель составлял 4 млн.

С начала августа, по данным профильных сервисов, число жалоб российских пользователей на проблемы в работе YouTube значительно увеличилось. В частности, россияне отмечали, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах.

Роскомнадзор 26 июля заявил, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.