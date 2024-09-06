Санкт-Петербург, 6 сентября, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Момент столкновения электрички и самосвала на переезде в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры 6 сентября опубликовал Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что водитель грузовика не видел приближающийся состав из-за другой электрички, стоявшей на ближних путях. В результате машина превратилась в груду металла.

Как ранее передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 6 сентября в 15:03 мск на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Машинист электрички, следовавшей по маршруту Гатчина-Балтийская — Балтийский вокзал, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

На место ДТП направили два восстановительных поезда. В пути оказались задержаны девять составов из Санкт-Петербурга и обратно, отставание от графика составило порядка часа. В результате ДТП водитель грузовика получил травмы.