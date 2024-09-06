Санкт-Петербург, 6 сентября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Водитель грузовика получил травмы в результате столкновения автомобиля с электричкой на переезде в Санкт-Петербурге. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Кадр из видео

«Пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. Водитель автомобиля травмирован», — указано в Telegram-канале компании.

Инцидент произошёл в 15:03 мск на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Машинист электрички, следовавшей по маршруту Гатчина-Балтийская — Балтийский вокзал, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

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На место ДТП направили два восстановительных поезда. Пригородные поезда возобновили движение по маршруту в 16:52 мск. В пути оказались задержаны девять составов из Санкт-Петербурга и обратно, отставание от графика составило порядка часа. Скоростной поезд «Ласточка» № 812 прибыл в Санкт-Петербург с опозданием на 37 минут.

По факту произошедшего Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало доследственную проверку для установления всех обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа пассажирский поезд Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Пострадал водитель грузовика. Состав отогнали на станцию Европейская. Пассажиры травм не получили.

29 июля в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КамАЗом. Десять вагонов сошли с рельсов, семь из них перевернулись. В результате ЧП пострадали 140 человек, 55 были госпитализированы. Водитель автомобиля 7 августа скончался в отделении реанимации.