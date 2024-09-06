Москва, 6 сентября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел подготовило проект приказа с требованиями к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Текст документа 6 сентября разместили на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Согласно проекту, аптечку необходимо располагать в месте, к которому есть беспрепятственный и быстрый доступ. При этом она не должна мешать управлению транспортом. Автовладельцы должны следить за составляющими аптечек. Отдельное внимание должно уделяться сроками годности медицинских изделий. По его истечении изделия необходимо утилизовать. Запрещается повторное использование изделий, загрязненных биологическими жидкостями, отмечается в тексте.

Аптечка в автомобиле перестала быть обязательной в 2023 году, штраф за её отсутствие или неправильную комплектацию не предусмотрен. Во время техосмотра наполнение не проверяют.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября вступили в силу новые требования к составу автомобильной аптечки, утверждённые Минздравом РФ. Наполнение должно включать в себя жгут для остановки крови, маску для сердечно-лёгочной реанимации, медицинские маски и перчатки, кожный лейкопластырь, марлевый бинт, хирургические ножницы и ножницы для перевязки, а также спасательное одеяло.

С 1 апреля в России изменились требования для получения водительских удостоверений. Теперь, согласно постановлению правительства, для сдачи экзамена на знание правил дорожного движения и получения водительского удостоверения необходимо предъявить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).