Москва, 13 августа, 2024, 19:02 — ИА Регнум. С 1 сентября вступят в силу новые требования к составу автомобильной аптечки россиян, напомнила глава юридической компании Таисия Вепренцева, слова которой приводит РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Вепренцева уточнила, что обновлённый состав автомобильной аптечки должен включать в себя жгут для остановки крови, маску для сердечно-лёгочной реанимации, медицинские маски и перчатки, кожный лейкопластырь, марлевый бинт, хирургические ножницы и ножницы для перевязки, а также спасательное одеяло.

В сентябре прошлого года из обязательного перечня для технического осмотра автомобиля были исключены аптечки и огнетушители.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня новые требования к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП утвердил Минздрав России.

С 1 апреля в России изменились требования для получения водительских удостоверений. Теперь, согласно постановлению правительства, для сдачи экзамена на знание правил дорожного движения и получения водительского удостоверения необходимо предъявить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

Исключение составляют сотрудники диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД России, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие СНИЛС.