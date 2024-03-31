В России изменили правила сдачи экзамена в ГИБДД
В России с 1 апреля изменились правила выдачи водительских удостоверений
Москва, 1 апреля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В России с 1 апреля начал действовать новый порядок сдачи экзамена на получение водительских удостоверений.
По новым правилам водители смогут продлить удостоверения на три года. Это затронет тех, срок действия чьих документов заканчивается в 2024 и 2025 годах. Их права продлят до 2027 и 2028 годов соответственно. Обращаться за этим никуда не надо.
В перечень документов, необходимых для получения прав, включили СНИЛС. Если его не предоставить, Госавтоинспекция самостоятельно запросит данные.
Лишённые прав за пьяную езду водители смогут пересдать экзамен только через год с момента истечения срока наказания. До этого такая категория нарушителей могла идти сдавать экзамены сразу же после выхода из–под административного ареста.
Количество штрафных баллов для успешной сдачи практического экзамена увеличили с 5 до 7. Допустимый коридор для выполнения задания «разворот в ограниченном пространстве» увеличили с 5 до 7 метров.
При этом с 1 апреля увеличился срок пересдачи для тех, кто не сдал практику после трёх и более попыток. Прийти на экзамен в следующий раз можно в промежутке от шести до девяти месяцев после предыдущей попытки.
Водители, которые имеют права на вождение грузовых автомобилей, смогут не сдавать экзамен на получение удостоверения на право управлять легковым автомобилем с прицепом.
Экзамены на водительские права не смогут сдать граждане, ограниченные в правах из-за неявки по повестке военкомата.
В силу также вступило правило, согласно которому иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории России. Это происходит по истечении года после получения иностранцем российского гражданства или после 12 месяцев с момента въезда в страну водителя-россиянина, который получил водительское удостоверение иностранного образца за границей.
Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Госдума приняла в третьем чтении закон о новых правилах получения водительского удостоверения.
С января 2023 года водители в России имеют право предъявлять инспекторам ГИБДД документы через электронное приложение «Госуслуги Авто» в телефоне. Правоохранители могут проверять водительское удостоверение с помощью служебного мобильного устройства и QR-кода.
Правительство России предложило расширить перечень данных о российских гражданах в едином федеральном информационном регистре. Авторы идеи предлагают дополнить список сведениями, которые касаются социальных аспектов: данных о родительских правах, опекунах или попечителях и ограничении дееспособности. Кроме того, в документе говорится о необходимости указывать информацию о водительском удостоверении и об установлении факта наличия или отсутствия гражданства России.