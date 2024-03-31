Москва, 1 апреля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В России с 1 апреля начал действовать новый порядок сдачи экзамена на получение водительских удостоверений.

Водительское удостоверение

По новым правилам водители смогут продлить удостоверения на три года. Это затронет тех, срок действия чьих документов заканчивается в 2024 и 2025 годах. Их права продлят до 2027 и 2028 годов соответственно. Обращаться за этим никуда не надо.

В перечень документов, необходимых для получения прав, включили СНИЛС. Если его не предоставить, Госавтоинспекция самостоятельно запросит данные.

Лишённые прав за пьяную езду водители смогут пересдать экзамен только через год с момента истечения срока наказания. До этого такая категория нарушителей могла идти сдавать экзамены сразу же после выхода из–под административного ареста.

Количество штрафных баллов для успешной сдачи практического экзамена увеличили с 5 до 7. Допустимый коридор для выполнения задания «разворот в ограниченном пространстве» увеличили с 5 до 7 метров.

При этом с 1 апреля увеличился срок пересдачи для тех, кто не сдал практику после трёх и более попыток. Прийти на экзамен в следующий раз можно в промежутке от шести до девяти месяцев после предыдущей попытки.

Водители, которые имеют права на вождение грузовых автомобилей, смогут не сдавать экзамен на получение удостоверения на право управлять легковым автомобилем с прицепом.

Экзамены на водительские права не смогут сдать граждане, ограниченные в правах из-за неявки по повестке военкомата.

В силу также вступило правило, согласно которому иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории России. Это происходит по истечении года после получения иностранцем российского гражданства или после 12 месяцев с момента въезда в страну водителя-россиянина, который получил водительское удостоверение иностранного образца за границей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Госдума приняла в третьем чтении закон о новых правилах получения водительского удостоверения.

С января 2023 года водители в России имеют право предъявлять инспекторам ГИБДД документы через электронное приложение «Госуслуги Авто» в телефоне. Правоохранители могут проверять водительское удостоверение с помощью служебного мобильного устройства и QR-кода.

Правительство России предложило расширить перечень данных о российских гражданах в едином федеральном информационном регистре. Авторы идеи предлагают дополнить список сведениями, которые касаются социальных аспектов: данных о родительских правах, опекунах или попечителях и ограничении дееспособности. Кроме того, в документе говорится о необходимости указывать информацию о водительском удостоверении и об установлении факта наличия или отсутствия гражданства России.