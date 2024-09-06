Москва, 6 сентября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Подорожание шин для легковых автомобилей, не относящихся к классу премиум, в среднем в России в августе составило до 7,4%, сообщило 6 сентября маркетинговое агентство НАПИ.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Всесезонные шины подорожали на 7,4%, зимние шины — на 2,8%, летние шины — на 0,8%», — говорится в Telegram-канале агентства.

За месяц средняя цена на всесезонную резину выросла с 13,7 тыс. до 14,8 тыс. рублей за покрышку. Зимние шины подорожали с 8,8 тыс. до 9 тыс. рублей, летние — с 9,8 тыс. до 9,9 тыс. рублей.

При этом в сравнении с августом 2023 года всесезонные шины стали дешевле на 2,7%, средняя цена зимней резины осталась на том же уровне, а летняя подешевела на 11,1%.

Как передавало ИА Регнум, объём продаж легковых автомобилей в России в августе вырос на 34% в сравнении с июлем. За месяц было продано 152 012 единиц продукции. Это стало лучшим результатом августа с 2015 года.

В июле рост продаж легковых автомобилей в РФ составил 42,4% по сравнению с тем же месяцем 2023 года и 9,5% в сравнении с июнем 2024 года. В июле продали 136 221 единиц.