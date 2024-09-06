Астана, 6 сентября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Организаторы казахстанского ретрофестиваля обвинили певца и композитора Mr. Credo (Александр Махонин) в мошенничестве, сообщил 6 сентября РЕН ТВ.

VK/Олеся Слукина Mr. Credo

По данным источника, исполнитель взял деньги за выступление на фестивале, но на само мероприятие не приехал.

Компания Suarg Astana, которая организовала ретрофестиваль в Астане и Алма-Ате, пригласила выступить Mr. Credo. Певец согласился и запросил за участие 5,4 млн рублей. После этого представитель компании приехал домой к певцу и передал ему 2,7 млн рублей наличными. Причём никакого письменного договора стороны не заключали. Позднее исполнитель получил остаток суммы.

Когда Mr. Credo не приехал на фестиваль, компания начала требовать у певца вернуть деньги. Однако тот наотрез отказался. Исполнитель объяснил, что у него просрочен российский паспорт, поэтому он не смог приехать. Кроме того, по его словам, компания — организатор фестиваля не выполнила условия райдера.

Теперь по данному факту проводится проверка.

Представители Suarg Astana также выяснили, что Mr. Credo закрыли выезд за границу из-за неуплаты долгов и штрафов.

Как сообщало 4 сентября ИА Регнум, российская певица Хелависа (Наталья О’Шей) из группы «Мельница», проживающая в Германии, перевела мошенникам 1,8 млн рублей. Звонившие представлялись сотрудниками госструктур и правоохранительных органов. В итоге женщину убедили перевести деньги на якобы безопасный счёт. В правоохранительные органы она обратилась 2 сентября. По факту мошенничества силовики начали проверку.