Красноярск, 6 сентября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина 6 сентября устроил стрельбу из окна дома в Советском районе Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Произвёл несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей. В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители прибыли на место происшествия и оцепили территорию.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября в одном из московских ресторанов конфликт между посетителями перерос в драку со стрельбой. О пострадавших не сообщили. Правоохранители задержали стрелявшего.

31 июля в Санкт-Петербурге пьяный мужчина из окна квартиры выстрелил из пневматического пистолета в 17-летнюю девушку. Её госпитализировали с ранением носа. Злоумышленника задержали.