Санкт-Петербург, 31 июля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В Красносельском районе Санкт-Петербурга задержан 31-летний мужчина, который выстрелил из пистолета в десятиклассницу. Об этом сообщает 78.ru.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В публикации указано, что в ночь на 30 июля на улице Доблести хулиган выстрелил в жертву при невыясненных обстоятельствах. В результате инцидента пострадавшая 17-летняя девушка была госпитализирована с ранением носа. Стрелявшего мужчину задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, оружием, из которого он произвёл выстрел, стал пневматический пистолет. По данным журналистов, стреляли из окна дома, расположенного на Ленинском проспекте.

Как уточняет издание, в связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.

15 июля СМИ сообщили, что в Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, которые играли на улице. Стрелявший был задержал, а раненого 12-летнего ребёнка доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля на востоке Москвы мужчина выстрелил из травматического пистолета в фельдшера скорой помощи.