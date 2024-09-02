Москва, 2 сентября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Ссора в ресторане между посетителями переросла в драку со стрельбой в ресторане на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Прокуратура Москвы В ресторане

По предварительным данным, в ресторане отдыхающие вступили в конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие, пояснили следователи.

«Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта», — добавили в надзорном ведомстве.

В МВД заявили, что стрелявшего уже задержали и доставили в отдел. О пострадавших в ходе конфликта не сообщается.

По информации Telegram-канала «112», конфликт случился в элитном ресторане «Аист», драку затеяли несколько мужчин. В ходе потасовки один из них достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые ножом и пистолетом мужчины, которые напали на свадебный автобус в Щёлкове, оказались личными охранниками бизнесмена из Москвы. Установлено, что мужчины на Infiniti перегородили дорогу свадебному автобусу — они решили, что их «подрезали» на дороге.

Выбежав из автомобиля, они начали бить стёкла в автобусе, сделали несколько выстрелов из травматического оружия и быстро скрылись. Позже участников дорожной разборки задержали в кальянной в Щёлкове.

Выяснилось, что задержанные являются охранниками Евгения Храпова, за которым числятся в собственности стриптиз-клубы и караоке в Москве.