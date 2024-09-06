Ханой, 6 сентября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Товарищеский матч сборных России и Таиланда, запланированный на 7 сентября в Ханое, могут отменить из-за ухудшения погоды, сообщил 6 сентября «Матч ТВ».

РИА Новости/Максим Богодвид

Погода испортилась за сутки до игры: на Ханой обрушился сильный ливень. Синоптики сообщили, что завтра в столицу Вьетнама придёт тайфун «Яги». Согласно прогнозу, он может оказаться сильнейшим за последние несколько лет.

Товарищеский матч должен начаться в 16:00 мск.

В Российском футбольном союзе сообщили, что, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, пока изменений в планах российской сборной нет.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 5 сентября, российская команда одержала победу над сборной Вьетнама со счётом 3:0 в Ханое. Голы забили полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, у вьетнамцев был также один автогол.