Киев, 6 сентября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Дмитрия Кулебу, скорее всего, заставили уйти с поста главы МИД Украины, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Она обратила внимание на то, что ни глава киевского режима Владимир Зеленский, ни сам Кулеба не дали чётких пояснений о причине отставки.

«Выглядит так, что господина Кулебу или взяли в заложники, или заставили написать это заявление. И это, наверное, не совсем самостоятельное решение», — процитировало депутата 5 сентября украинское издание «Общественное».

Климпуш-Цинцадзе также напомнила, что Кулеба не явился на заседание профильного комитета Рады и на пленарное заседание, когда обсуждали его прошение об отставке.

Как передавало ИА Регнум, Кулеба заявил об уходе с поста министра 4 сентября. На следующий день депутаты рады поддержали его отставку.

Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига. Депутаты парламента утвердили его назначение на этот пост 5 сентября.

По информации британского журнала The Economist, решение назначить Сибигу главой МИД было принято ещё в апреле, когда он стал заместителем главы внешнеполитического ведомства. Но отставка Кулебы затянулась из-за того, что долгое время этому препятствовали США.