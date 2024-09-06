Москва, 6 сентября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. В ближайшем сезоне, вероятно, сохранится отстранение российских лыжников от соревнований, проводимых Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом 6 сентября заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Елена Вяльбе

«Не верю, что нас начнут куда-то допускать. Я считаю, что наши спортсмены пока точно не будут выступать на международных стартах ни в каком качестве», — процитировал её ТАСС.

Позиция тренера лыжной сборной России по участию в Олимпиаде осталась неизменной. По её мнению, выступать там спортсмены должны только под российским флагом.

Российские лыжники с марта 2022 года не могут выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных FIS.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2023 года Вяльбе заявила, что согласие кого-либо из спортсменов участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе и подписать при этом отказ от поддержки спецоперации на Украине станет предательством России.

В феврале текущего года глава ФЛГР отметила, что российские турниры однозначно можно сравнивать с международными. Также она рассказала, что не следит за международными соревнованиями и ничего о них не знает, поскольку они неинтересны.