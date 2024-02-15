Тюмень, 15 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Иностранные спортсмены и специалисты следят за российскими соревнованиями по лыжным гонкам и завидуют. Об этом 15 февраля заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Павел Бедняков/РИА Новости

Она отметила, что российские турниры однозначно можно сравнивать с международными, ни для кого не секрет, что иностранцы следят за этими соревнованиями.

«Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, всё супер», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Также она заявила, что не следит за международными соревнованиями и ничего о них не знает, поскольку они неинтересны.

Как сообщало ИА Регнум, зимняя Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. В ней принимают участие 2500 спортсменов, которые разыгрывают 107 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта. Среди них звёзды мировой величины: лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов, биатлонисты Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Логинов, фигуристы Марк Кондратюк, Александра Степанова, Иван Букин, шорт-трекисты Семён Елистратов и Екатерина Алдошкина, конькобежцы Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова.