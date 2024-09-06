Харьков, Украина, 6 сентября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по скоплению украинской военной техники и наёмникам в районе города Люботина в Харьковской области, заявил 6 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ИА Регнум

«С 7:45 [мск] несколько прилётов, гахает солидно, вроде Люботин», — процитировало Лебедева «РИА Новости».

Он отметил, что 5 сентября в Люботин прибыло много иностранных наёмников и военной техники. Местные жители сообщали о перекрытых дорогах: в город пропускают только скорую помощь и военную технику.

По словам Лебедева, ранее появилась информация о переброске украинских подразделений из Люботина в сторону Волчанска и Шебекино. Он прогнозирует «большие трудности» для ВСУ.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ утром 6 сентября распространили информацию о взрывах в Харькове. По данным издания «Общественное», взрыв слышали в Люботине.