Захарова осудила планы Киева отстранить россиян от участия в ОИ-2026
Захарова: киевский режим проявляет экстремистскую сущность даже в спорте
Владивосток, 6 сентября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Заявление министра молодёжи и спорта Украины Матвея Бедного о планах по недопуску россиян до участия в Олимпийских играх 2026 года в очередной раз подтверждает экстремистскую сущность киевского режима. Об этом 6 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Опять речь идёт об уничтожении, об уничтожении мирового спорта, потому что исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события — это уничтожение международного спорта», — указала она в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Захарова подчеркнула, что террористический киевский режим унижает как жизни людей и гражданскую инфраструктуру, так и региональную европейскую безопасность. Подобные же заявления со стороны киевского режима проявляют его экстремистскую сущность и в спорте, добавила она.
Ранее Матвей Бедный, выразив обеспокоенность тем, что Россия добивается определённых успехов в процессе возвращения спортсменов в международные соревнования, заявил о якобы наличии у него плана по недопуску россиян до участия в Олимпийских играх 2026 года.
Как передавало ИА Регнум, Мария Захарова также заявила о недопустимости примирительного тона в отношении российских спортсменов, спонсирующих киевский режим и Вооружённые силы Украины и отождествляющих себя с ними. Она подчеркнула, что в этом случае речь идёт о деньгах на убийство российских граждан и разрушение гражданской инфраструктуры.