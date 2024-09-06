Владивосток, 6 сентября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Заявление министра молодёжи и спорта Украины Матвея Бедного о планах по недопуску россиян до участия в Олимпийских играх 2026 года в очередной раз подтверждает экстремистскую сущность киевского режима. Об этом 6 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Опять речь идёт об уничтожении, об уничтожении мирового спорта, потому что исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события — это уничтожение международного спорта», — указала она в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Захарова подчеркнула, что террористический киевский режим унижает как жизни людей и гражданскую инфраструктуру, так и региональную европейскую безопасность. Подобные же заявления со стороны киевского режима проявляют его экстремистскую сущность и в спорте, добавила она.

Ранее Матвей Бедный, выразив обеспокоенность тем, что Россия добивается определённых успехов в процессе возвращения спортсменов в международные соревнования, заявил о якобы наличии у него плана по недопуску россиян до участия в Олимпийских играх 2026 года.

Как передавало ИА Регнум, Мария Захарова также заявила о недопустимости примирительного тона в отношении российских спортсменов, спонсирующих киевский режим и Вооружённые силы Украины и отождествляющих себя с ними. Она подчеркнула, что в этом случае речь идёт о деньгах на убийство российских граждан и разрушение гражданской инфраструктуры.