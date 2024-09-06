Захарова исключила примирение со спортсменами, спонсировавшими ВСУ
Захарова: со спонсирующими Киев и ВСУ спортсменами примирительный тон недопустим
Владивосток, 6 сентября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Примирительный тон недопустим в отношении российских спортсменов, спонсирующих киевский режим и Вооружённые силы Украины (ВСУ) и отождествляющих себя с ними. Такое заявление сделала 6 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог, ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — пояснила российский дипломат.
Захарова уточнила, что речь в таком случае идёт о деньгах, которые идут на убийство российских граждан и российских военных, жителей российских регионов, на убийство детей и разрушение гражданской инфраструктуры.
«Здесь абсолютно это вообще вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», — подчеркнула Захарова.
Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД РФ Захарова назвала уносящим жизни людей трагифарсом поставки вооружений и истребителей F-16, всплывающих потом по всему миру, киевскому режиму.
Дипломат также назвала эту ситуацию трагедией, уносящей жизни людей и разрушающей всё.