Владивосток, 6 сентября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Примирительный тон недопустим в отношении российских спортсменов, спонсирующих киевский режим и Вооружённые силы Украины (ВСУ) и отождествляющих себя с ними. Такое заявление сделала 6 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог, ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — пояснила российский дипломат.

Захарова уточнила, что речь в таком случае идёт о деньгах, которые идут на убийство российских граждан и российских военных, жителей российских регионов, на убийство детей и разрушение гражданской инфраструктуры.

«Здесь абсолютно это вообще вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», — подчеркнула Захарова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД РФ Захарова назвала уносящим жизни людей трагифарсом поставки вооружений и истребителей F-16, всплывающих потом по всему миру, киевскому режиму.

Дипломат также назвала эту ситуацию трагедией, уносящей жизни людей и разрушающей всё.