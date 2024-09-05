Вашингтон, 6 сентября, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Украинцы, призванные в Вооружённые силы Украины, не проходят полноценную подготовку перед отправкой в зону боевых действий, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу CNN, опубликованном 5 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был самым высоким… Динамика на фронте требует от нас как можно скорее направить призванных военнослужащих на службу», — указал Сырский.

Главком ВСУ отметил, что общий срок подготовки военных перед отправкой в зону боевых действий занимает менее двух месяцев, из которых лишь полмесяца выделены на специализированную подготовку. В связи с этим Сырский признал, что отправляемые на фронт военнослужащие не подготовлены должным образом.

По информации источников CNN, далеко не все украинцы, мобилизованные в ВСУ, готовы к участию в боевых действиях и регулярно покидают позиции.

В то же время Сырский обратил внимание, что Вооружённые силы России превосходят украинские войска не только в авиации и бронетехнике, но и в количестве ракетной и ствольной артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, в июле британское издание The Guardian сообщило, что главком ВСУ отказался озвучить информацию о потерях украинских войск. По словам Сырского, эти данные носят конфиденциальный характер, поскольку ими каким-то образом может воспользоваться российская сторона. Позднее он также заявил, что ВСУ оказались в тяжёлом положении на всей линии боевого соприкосновения, в том числе на покровском и торецком направлениях.

По данным Министерства обороны России, украинские войска за август потеряли более 68 тысяч военнослужащих на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции.