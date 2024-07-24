Киев, 24 июля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отказался раскрывать данные о потерях украинских войск из опасений, что этим якобы может воспользоваться Россия. Об этом 24 июля сообщила британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался», — говорится в публикации издания, которому Сырский дал интервью.

Главнокомандующий ВСУ также заявил, что данные о потерях украинской армии носят конфиденциальный характер, так как этой информацией, по его утверждению, может воспользоваться российская сторона.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июля признал, что ситуация с потерями в зоне военных действий для украинской армии ухудшается. При этом он отказался назвать точное число погибших бойцов ВСУ.

Ранее в этот же день военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что украинская армия несёт потери, которые нельзя восполнить при помощи резервов. По его оценке, ВСУ ежедневно теряют от 1600 до 2500 бойцов.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 июля рассказал, что украинские войска лишились до 13 075 бойцов в зоне СВО за неделю. По его словам, российские военные за неделю уничтожили десять украинских безэкипажных катеров и сбили три истребителя МиГ-29 ВСУ.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 10 июня заявил, что безвозвратные потери страны превысили 500 тыс. человек. По его словам, на контролируемой Киевом территории осталось очень мало молодых мужчин, и число 40-летних теперь в два раза больше, чем количество 20-летних.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов 31 мая заявил, что потери ВСУ в мае составили свыше 35 тысяч военных. До этого секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, занимавший в апреле пост министра обороны, заявлял о почти 500 тысячах погибших украинских бойцов с начала спецоперации.