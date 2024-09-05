Москва, 5 сентября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Московские некоммерческие организации (НКО) помогают тысячам жителей приграничных регионов Курской области, подвергшихся нападению ВСУ, сообщила 5 сентября пресс-служба мэрии столицы.

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

«Вся страна объединилась для помощи жителям приграничных пострадавших территорий. Не остались в стороне и столичные НКО, многие из которых бросили все свои силы на поддержку пострадавшего региона», — заявила председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Благотворительный фонд «Банк еды «Русь» начал работать в Курске 7 августа. Он организует логистику гуманитарной помощи, приходящей со всей страны. Первые грузы в регион пришли уже 8 августа. Жителям приграничья доставили более 810 т продуктов и товаров первой необходимости.

Фонд «Старость в радость» помогает пожилым и людям с инвалидностью. Организация собрала для жителей Курской области более 7 млн рублей. «Детские деревни SOS» сосредоточились на помощи семьям, вынужденным покинуть свои дома. НКО предоставила временное жильё в детских деревнях двум семьям из Суджи, в которых 17 и 15 человек.

Организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» собирает предметы первой необходимости для тех, кто не покинул зону конфликта. Она подготовила для отправки более 20 т гуманитарных грузов для жителей пострадавших районов.

Военнослужащим и жителям Курской области помогает фонд «Офицеры границы». Волонтёры направили в регион первую партию гуманитарного груза и маскировочные сети. Представитель фонда полковник пограничной службы Геннадий Соленков руководит бригадой эвакуации мирных жителей. Благодаря организации из 19 населённых пунктов вывезли 210 жителей, в том числе 20 детей и нескольких лежачих больных и ветеранов Великой Отечественной войны.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования атакуют Курскую область с 6 августа. Российские бойцы сорвали их планы прорваться вглубь региона, остановив в приграничных районах. Президент России Владимир Путин призвал глав субъектов РФ поддержать пострадавшую область.