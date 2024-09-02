Париж, 2 сентября, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Российский пловец Дмитрий Черняев выиграл золото Паралимпиады‑2024 в Париже. Он победил на дистанции 100 метров брассом.

РИА Новости/Павел Бедняков Российский пловец Дмитрий Черняев

В финальном заплыве Черняев, выступающий в классе SB4, показал результат 1 минута 32,20 секунды.

Второе место занял представитель Греции Антонис Цапатакис (1:36,16). Тройку замкнул итальянский спортсмен Мануэль Матео Бортуццо (1:42,52).

Для Черняева это золото стало вторым в карьере на Паралимпийских играх. В 2021 году он одержал победу на аналогичной дистанции на Играх в Токио.

Как ранее передавало ИА Регнум, российский легкоатлет Георгий Маргиев выиграл бронзовую медаль Паралимпиады в Париже. Он завершил соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2 метра.

31 августа пловчиха из России Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Девушка участвовала в заплыве на 200 метров вольным стилем. В финале спортсменка показала результат 2 минуты 5,10 секунды.