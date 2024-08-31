Москва, 31 августа, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Оборона ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск) прорвана, сопротивление практически не оказывается, сообщили ТАСС в силовых структурах.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Противник [под Красноармейском] практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро — местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, большинство населённых пунктов на указанном направлении не были готовы к обороне.

Как передавало ИА Регнум, за неделю с 24 по 30 августа ВС России, по данным Минобороны, освободили в зоне проведения спецоперации семь населённых пунктов. Это село Стельмаховка в ЛНР, село Синьковка в Харьковской области, а также населённые пункты Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР.

Новожеланное находится на красноармейском направлении в 7 км к юго-западу от Прогресса. Это село относится к большому очеретинскому плацдарму для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово. Освобождение Константиновки позволит российским войскам отрезать трассу на Угледар, по которой снабжаются обороняющие город подразделения ВСУ.